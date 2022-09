Elezioni, gli esclusi "illustri" da Sgarbi a Di Maio ecco chi non entra in parlamento

Vittorio Sgarbi, Carlo Cottarelli, Luigi di Maio, Emma Bonino. Il sistema uninominale lascia fuori dal parlamento anche nomi eccellenti. Per i seggi assegnati con l'uninominale la sfida si riduce a un testa a testa tra i candidati delle due liste più votate: basta una croce in più per ottenere il seggio. Così Vittorio Sgarbi candidato con il centrodestra "soccombe" di fronte all'eterno Pierferdinando Casini nel seggio di Bologna, mentre Emma Bonino supera l'ex amico Carlo Calenda al collegio Roma centro ma si arrende di fronte alla candidata Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia. Tra gli esclusi anche Giulio Tremonti, ex ministro del governo Berlusconi oggi in Fratelli d’Italia, che a Milano è stato superato da Benedetto Della Vedova di +Europa, che ottiene il seggio alla Camera. Ecco tutti i nomi illustri che non entreranno in parlamento.