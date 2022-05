Con la moto contro i pedoni, 2 morti a Cassago: cosa è successo

Due morti e un ferito il bilancio di un incidente la scorsa notte a Cassago, centro della Brianza in provincia di Lecco. Le vittime il motociclista di 54 anni e un giovane 19 anni, che si trovava a bordo strada con un amico di 21, pure lui investito, ma che ha subito lesioni non gravi. L'incidente vicino ad una rotonda. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in corrispondenza di un dosso rallentatore, travolgendo i pedoni. Frontale tra due auto nel Bresciano, muore un 24enne.