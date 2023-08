Acqua alta a Venezia, il livello registrato oggi

Alle 10:30 di questa mattina il livello dell'acqua alla Punta della Salute, nella laguna di Venezia, ha raggiunto l'altezza di 95 centimetri ovvero il picco di alta marea previsto per questa giornata. Si tratta di una quota che non prevede l'innalzamento del Mose, ma manda "a mollo" le zone basse della città, in particolare piazza San Marco. Si è trattato del primo di una serie di eventi mareali abbastanza anomali per la stagione, tutti intorno o oltre il metro, previsti da oggi fino al 31 agosto e legati al passaggio dell'anticiclone sulla penisola. Il transito della depressione - sottolinea il tavolo tecnico per le previsioni della marea - comporta una brusca diminuzione della pressione atmosferica e l'innesco di venti di Scirocco in Adriatico, generando condizioni favorevoli all'innalzamento del livello del mare in Adriatico Settentrionale. Si tratta di una situazione comunque incerta, legata alle temperature elevate e all'umidità dell'aria, che possono rafforzare il ciclone.