Il museo Boijmans Van Beuningen acquista un Miró per 8,1 milioni di euro

Il Museo Boijmans Van Beuningen ha acquistato l'opera di Miró, Peinture-poèm, per 8,1 milioni di euro. Il museo di Rotterdam ha aggiunto alla sua collezione il dipinto in parte pagato da fondi e donatori. Il museo afferma di avere la più grande collezione di arte surrealista nei Paesi Bassi, ma non possedeva ancora un dipinto di Miró. La nuova acquisizione, acquistata da una fondazione svizzera, è uno degli ultimi 'dipinti onirici' di Miró, che realizzò tra il 1924 e il 1927. Peinture-poème risale al 1927.