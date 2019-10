Wirecard balza: Board ordina audit per smentire accuse su pratiche contabili

(Teleborsa) - Spicca il volo alla Borsa di Francoforte Wirecard, che guadagna il 6,7% a 119,15 euro, dopo che la società ha annunciato l'avvio di un audit per smentire le accuse di pratiche contabile irregolari avanzate dal Financial Times a inizio ottobre.



Il quotidiano finanziario britannico, infatti, aveva scritto di pratiche contabili irregolari volte a gonfiare le vendite o gli utili presso le unità operanti a Dubai e in Irlanda.



La società ha rigettato queste accuse ed ha dato mandato a KPMG di condurre un audit volto a chiarire l'assoluta regolarità delle sue azioni contabili.



