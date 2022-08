Vodafone vende divisione ungherese per 1,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Vodafone Group ha stipulato accordi con 4iG Public Limited Company e Corvinus Zrt (una holding statale ungherese) in relazione alla potenziale vendita del 100% di Vodafone Magyarország Távközlési Zrt (Vodafone Ungheria) per un corrispettivo in contanti equivalente a un valore aziendale di 715 miliardi di HUF (1,8 miliardi di euro). Ciò rappresenta un multiplo di 9,1x EBITDAaL rettificato per il periodo di 12 mesi terminato il 31 marzo 2022. Il closing dovrebbe avvenire entro la fine del 2022. L'attività di servizi condivisi di Vodafone in Ungheria - VOIS - non è inclusa nel perimetro della transazione e continuerà a fornire servizi alle altre società operative di Vodafone.

Vodafone Hungary è uno dei principali operatori di rete in Ungheria e la combinazione con 4iG creerà il secondo operatore del paese nel mobile e nel fisso, con capacità ICT (Information and Communications Technology) più ampie. L'operazione sostiene inoltre l'obiettivo dello stato ungherese di creare un campione nazionale dell'ICT. La combinazione con 4iG è complementare, con sovrapposizioni limitate e l'aggiunta dell'infrastruttura di Vodafone Ungheria al gruppo 4iG creerà un concorrente più forte per l'operatore storico.

"Il governo ungherese ha una chiara strategia per costruire un campione nazionale di proprietà ungherese nel settore ICT - ha commentato Nick Read, amministratore delegato di Vodafone - Questa combinazione con 4iG consentirà a Vodafone Ungheria, che vanta una storia orgogliosa di successo e innovazione nel paese, di svolgere un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo futuri del settore come operatore su scala molto più forte e completamente convergente. L'entità combinata aumenterà la concorrenza e avrà un maggiore accesso agli investimenti per promuovere la digitalizzazione dell'Ungheria".