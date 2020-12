© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsulla vicenda della possibile aggregazione fra MPS ed Unicredit. quale soluzione per favorire l'uscita del Tesoro dal capitale della banca senese., ha affermato Conte, rispondendo ad una domanda al termine della conferenza stampa sul nuovo Dpcm.Le nozze MPS-Unicredit sono, con gli operatori che vedrebbero di buon occhio questa aggregazione, anche per fare da contraltare alla leadership di Intesa Sanpaolo dopo l'integrazione con UBI. E in tale senso è stato letto il recente annuncio delle dimissioni di Jean Pierre Mustier, che si era sempre opposto. Ma invi sono alcune forze contrarie, in particolare ilche vedrebbe più favorevolmente unaper MP "risanata", con l'avvio di possibili partnership.Frattanto oggi in Borsamostra un modesto. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva, ma se analizzato nel breve termine, il titolo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,076 Euro. Primo supporto a 7,986. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7,927.invece. Allo stato attuale lo scenario di breve rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,189 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,174. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,204.