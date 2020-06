Trasporto aereo, Albastar riparte per Lourdes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lariapre le frontiere all'interno dell'Unione Europea e(Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti a Lourdes e Santuari Internazionali) riprende ufficialmente la sua stagione diripartono i collegamenti Albastar verso il Santuario più visitato al mondo, dopo il lockdown causato dall'emergenza Coronavirus, con voli in partenza da diversi aeroporti in tutta Europa.Confermate le attività di volodal prossimo mese di agosto 2020, nel pieno rispetto delle normative in atto e dei più stringenti protocolli di sicurezza. Previstida Ancona, Pescara, Lamezia, Bari, Napoli, Bologna, Genova, Torino, Milano Bergamo, Alghero e Cagliari, Catania e Palermo, Pisa, Verona e Venezia oltre ai collegamenti di linea da Roma Fiumicino ogni lunedì e giovedì dal 17 agosto 2020 fino a fine ottobre 2020.