(Teleborsa) -, ma si sente l'esigenza di un completoe del prolungamento di taluni incentivi quali mare bonus, per favorireLo dicein risposta all'annuncio fatto da parte di- Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, relativo allalungo le strade in un anno per effetto del, che avrebbe favoritonell'aria.Una misura che l'associazione di categoria reputa insufficiente adducendo alcuni dati: per effetto dei nuovilein Italia, nel passaggio dal 1990 al 2016, si sonoper glie addirittura. Nel 2016, d'altra parte, le emissioni di quest'ultime riconducibili ai trasporti ammontavano a poco più del 20% (e all'interno di questi il trasporto di merci su strada soltanto al 7,1%), mentre il riscaldamento, gli allevamenti e l'industria raggiungevano complessivamente circa il 65% del totale., sottolinea il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio, spiegando "un milione e mezzo di camion in anno corrisponde alungo le nostre strade, un dato positivo, ma si tratta di unarispetto ai milioni di camion che giornalmente percorrono le nostre strade (oltre mezzo milione solo lungo le autostrade)"."I proclami - afferma - rivelano tutti i loro limiti, se non si mette mano, con idee incisive e interventi concreti, al mondo dei trasporti e guardando anche oltre, cioè a tutti i fattori di inquinamento"."Per ridurre la CO2 - suggerisce - occorre, il più vecchio d'Europa, attraversoche tengano conto della neutralità tecnologica dei mezzi pesanti (nuovi mezzi euro 6, LNG, elettrici) e continuare a, incentivo per il trasferimento modale da strada a nave, che per essere realmente efficace deve prevedere il coinvolgimento diretto delle imprese di autotrasporto".