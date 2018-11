Tenaris, i conti del terzo trimestre

(Teleborsa) - Tenaris archivia il terzo trimestre con ricavi in aumento del 46% a 1.899 milioni di dollari, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre l'Ebitda balza del 75% a 394 milioni.



L'utile netto trimestrale vola del 160% a 247 milioni di dollari.



A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 408 milioni di dollari, rispetto ai 680 milioni di inizio anno, in conseguenza, principalmente all'esborso di 331 milioni di euro per il pagamento del dividendo staccato a maggio.



Il CdA di Tenaris ha approvato la distribuzione un acconto sul dividendo per un ammontare di 0,13 dollari per azione. La cedola sarà staccata il 19 novembre e messa in pagamento il 21 novembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA