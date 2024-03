Aimpact investe nel marchio di scarpe Id.Eight

Id.Eight, marchio di sneaker realizzate con materiali derivanti dagli scarti dell’industria alimentare, chiude un round di investimento di 350mial euro con Aimpact - Avanzi Etica Sicav EuVeca. Fondo di venture capital a impatto promosso da Avanzi - Sostenibilità per Azioni in collaborazione con Etica Sgr, Aimpact supporta lo sviluppo e la crescita di pmi e startup innovative che hanno la missione di generare un impatto sociale, ambientale e culturale positivo sulla collettività.

Ogni anno vengono prodotte 24 miliardi di sneaker e la loro produzione pesa per l’1,4% sulle emissioni globali di gas serra (dati World Footwear Yearbook). Id.Eight nasce nel 2019 per offrire una alternativa sostenibile, cruelty free e genderless alle sneakers tradizionali puntando su modelli continuativi, di stagione in stagione, contro l’overproduction.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo round poiché entra nella nostra compagine sociale un partner che condivide i nostri stessi valori e il nostro stesso codice etico - dichiarano i due fondatori di Id.Eight Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo -. Questa iniezione di risorse servirà a scalare il nostro business e mettere a terra nuovi progetti, anche in termini di ricerca e sviluppo: avremo l’opportunità di dialogare con le aziende testare nuovi materiali, individuare nuove soluzioni in termini di eco design, investire nelle attività di individuazione di materiali ancora più performanti dal punto di vista ambientale. Nel prossimo futuro ci concentreremo in particolare nell’ampliamento della gamma di prodotti, nell’ulteriore processo di internazionalizzazione del nostro brand, in particolare in Germania e Olanda (Nord Europa) e nell’accrescimento della nostra capacità produttiva attraverso nuove sinergie.

Il tutto però rimanendo sempre fedeli ai nostri alti standard di qualità e sostenibilità, che anzi, puntiamo a continuare a migliorare”.

“L’investimento nel brand Id.Eight va a rafforzare la nostra strategia di investimento in start up impegnate a promuovere in modo radicale e intenzionale la sostenibilità nel settore della moda. Le scarpe di Id.Eight hanno il pregio di essere sostenibili nei materiali utilizzati e molto originali nel design, un mix che permette di posizionare questo brand tra i migliori esempi di imprese innovative capaci di declinare realmente il concetto di sustainable fashion”, dichiara Davide Zanoni, responsabile area investimenti di Aimpact.