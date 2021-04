19 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il Gruppo San Donato di Milano si fa avanti per rilevare l'Ospedale Fatebenefratelli di Roma, l'antico nosocomio dell'isola Tiberina di proprietà del Vaticano, uno dei poli d'eccellenza della Capitale, soprattutto per quanto concerne la maternità, con una lunga tradizione anche nella gestione delle pandemie (ha affrontato quella di peste e di colera).

L'Ospedale dei "Frati", come lo chiamano i romani, era sotto procedura di concordato preventivo in continuità aziendale dal 2015, in attesa di un acquirente, disposto a risanare e rilanciare la struttura.

Il Gruppo San Donato, che vanta 1,7 miliardi di fatturato l'anno, 5 milioni di pazienti e 17mila dipendenti, sta portando avanti una strategia di consolidamento, a livello nazionale, e sarebbe interessato a diverse strutture del Centro-Sud, comprese altre strutture che il Vaticano intenderebbe valorizzare.

Non sono noti i dettagli finanziari dell'offerta vincolante, che il Gruppo ospedaliero controllato dalla famiglia Rotelli avrebbe presentato alla Santa Sede, ma sembra che il piano preveda un forte investimento per il rilancio della struttura romana, come accaduto per il fortunato salvataggio dell'Irccs San Raffaele di Milano.

Ad affiancare il Gruppo San Donato, presieduto dall'ex Ministro Angelino Alfano e guidato dal due vicepresidenti Paolo Rotelli e Kamel Ghribi, c'è l'advisor Rotschild.