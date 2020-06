© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con la richiesta di prestito al SACE, FCA ha inoltrato una, concordata con Mef e Mise, perconnessi al piano di investimenti sul territorio italiano" validi anche dopo laLo ha dichiarato l'ad di SACE, in audizione al Senato in merito alla garanzia da 6,3 miliardi richiesta dal Gruppo.In dettaglio, gli investimenti verteranno su "progetti di implementazione di nuove tecnologie legate all'elettrificazione, alla connettività e al contenimento di emissione per la realizzazione dei modelli elettrici del gruppo".Gli impegni "verranno contrattualizzati nel contratto di finanziamento con Intesa" e "associati a un meccanismo di rendicontazione periodica a seguito di cui in, che può arrivare fino all'accelerazione del", ha precisato Latini.