(Teleborsa) -ha garantito – attraverso, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dalla crisi generata dalla pandemia – un finanziamento dain favore di, azienda italiana della filiera automotive. Il finanziamento è stato erogato da un pool di banche concome banca agente e composto daNel dettaglio le risorse saranno destinate a finanziare i costi del personale, il capitale circolante e a supportare il piano di sviluppo dell'azienda. Il Gruppo Prima Sole, controllato dalla famiglia Stirpe, è attivo da circa 40 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione di componentistica in plastica, principalmente destinata al settore automotive."Attraverso queste nuove risorse, Prima Sole Components potrà proseguire con il piano di investimenti previsto, continuando così a guardare al futuro sempre con maggiore ottimismo – ha dichiarato, Presidente del Gruppo Prima Sole Components. L'operazione è frutto di un'ottima sinergia fra Prima Sole Components, SACE e tutto il pool di banche a beneficio, non solo della nostra azienda, ma di una delle filiere produttive, come quella automotive, più importanti del Made in Italy, che presto tornerà a dare il proprio contributo alla crescita dell'economia nazionale".