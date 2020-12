© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Migliora ladella ripresa economica. Ma perlo scenario resta critico. Con lo sblocco dei licenziamenti, si rischia di vedere sfumare più del 10% dei posti di lavoro delle PMI da inizio 2020. Va peggio, però, nel, dovel'urto della crisi sembra aver inciso fino ad oggi in maniera più incisiva. Il comparto potrebbe arrivare a perdere fino aldella base occupazionale per effetto della pandemia.È quanto emerge daldi monitoraggio sulla crisi da Covid-19 elaborato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro a partire dalle risposte di una base di oltre 3mila iscritti all'Ordine, che dall'inizio dell'emergenza stanno assistendoper lo più di medie e piccole dimensioni e lavoratori nelle loro attività, a partire dal supporto nell'accesso agli strumenti di sostegno al reddito.Ilcondotto nella prima metà del mese di dicembre, a distanza di due mesi dalla precedente rilevazione, per leevidenzia in particolare che: le imprese ritorneranno ai livelli di fatturato precrisi entro il 2022 (la pensa cosi il 69,2% contro il 53,2% degli intervistati ad ottobre); gli organici delle PMI potrebbero ridursi mediamente dell'11,7% (anche se il 22,2% degli intervistati pensa che la riduzione sarà tra il 10% e il 14% mentre il 6,8% di loro individua un valore uguale o superiore al 25%).Stando alle risposte dei Consulenti del Lavoro, ilche secondo la metà degli intervistati (49,3%) subirà una riduzione degli organici aziendali superiore al 15% mentre per il 26,7% compresa tra il 10% e 15%, seguito, a distanza, dal commercio, con organici previsti in fortissima (più del 15%) e forte (tra 10% e 15%) riduzione rispettivamente dal 25,9% e 29,2% degli intervistati e infine i servizi ricreativi, culturali e sportivi, per cui le previsioni oscillano tra la fortissima (27,7%) e forte (25,4%) contrazione.Capitolo a parte merita lo scenario di peggioramento delle previsioni sul. Un universo – composto da imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti e partite Iva - che in questi mesi ha pagato un prezzo pesante per effetto della crisi, ma che rischia in prospettiva di vedere assottigliarsi ancora di più le proprie fila: rispetto ad inizio anno, i Consulenti del Lavoro stimano che la riduzione media delle attività in proprio prodotta dalla pandemia sarà del, mentre ad ottobre il dato si collocava al 13,6%.