Petrolio, l'Arabia Saudita comprerà gas naturale liquefatto dagli USA

(Teleborsa) - Nasce l'asse Arabia Saudita-USA sul petrolio. Aramco, il gigante petrolifero saudita di proprietà statale, comprerà gas naturale liquefatto (GNL) da Sempra Energy, gruppo statunitense con sede a San Diego (California).



Ne hanno dato l'annuncio le due società, spiegando che le controllate Aramco Services e Sempra LNG hanno firmato un accordo iniziale che dovrebbe poi portare a un'intesa ventennale per la compravendita di 5 milioni di tonnellate di GNL all'anno.



L'accordo include anche la negoziazione programmata e la finalizzazione di un investimento azionario del 25% nella Fase 1 del progetto Port Arthur, in Texas, attualmente in costruzione.











