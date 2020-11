© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -più leggere e forte contrazione della. Nonstante la volontà di reagire e la riapertura dei negozi in molte regioni, quello del 2020 sarà unper tante famiglie. Quest'anno, l'è inferiore di quasi il 5% rispetto a quello del 2019,, secondo l'Ufficio Studi di. Questa situazione, causata "prevalentemente del calo dell'occupazione e della Cig", farà scendere anche la quota di tredicesima destinata ai consumi: è prevista in calo di circa il 12% con unadell'11,1%,A diminuire è anche lasoltanto ildei consumatori, la percentuale più bassa dall'inizio della rilevazione di Confcommercio. L'anno scorso la quota era pari all'86,9%. L'associazione stima anche la più alta percentuale di persone che prevede un(84,5% contro il 68,7% del 2019). Quanto alla spesa, quest'anno ai regali saranno destinati complessivamente 7,3 miliardi, in calo del 18% rispetto allo scorso anno (8,9 miliardi). In termini, cifra leggermente inferiore a quella del Natale 2019 (circa 170 euro)."La crisi rallenta i consumi e l'emergenza Covid obbliga ancora molte imprese a restare chiuse come quelle della ristorazione. Ma c'è tanta voglia di ripartire che va incoraggiata - ha commentato il- Bene, come da noi richiesto, che l'ultimo decreto preveda l. Un'attenzione necessaria che chiediamo anche per gli indennizzi che devono essere ancora rafforzati".(inclusi affitti, utenze, servizi), pari a circa 81 miliardi per le sole spese commercializzabili, cioè alimentari, abbigliamento, mobili, elettrodomestici bianchi e bruni, computer, cellulari e comunicazioni, libri, ricreazione, spettacoli e cultura, giocattoli, alberghi, bar e ristoranti.di euro correnti. Dicembre potrebbe "valere ancora di più se ci fossero condizioni più favorevoli di contesto e di fiducia: molti italiani potrebberoper mancanza oggettiva di opportunità di consumo", sottolinea Confcommercio. Isono infatti cresciuti di 80 miliardi di euro nei primi sei mesi del 2020 rispetto alla prima parte del 2019.