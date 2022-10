Istat, impatto costo energia abbatte margini dell'8,2% delle imprese

(Teleborsa) -collegata al perdurare della crisi energetica associata al cambio di intonazione della politica monetaria. Lo ricorda la Nota mensile dell'tenendo in considerazione le recenti previsioni dell'OCSE."In Italia, al, si è accompagnato ad agosto ilindustriale. Qualora l'indice a settembre assumesse lo stesso valore di agosto, si registrerebbe un modesto aumento congiunturale nel terzo trimestre.Lasi è associata nel secondo trimestre a un(+1,5%) e a una significativache ha raggiunto il 9,3% (-2,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente), un livello tuttavia ancora superiore a quello pre-crisi. Ilha segnato una marginale(-0,1%).Il mercato del lavoro, invece, ha evidenziato, una riduzione dei disoccupati e un. In un quadro caratterizzato dalla significativa riduzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori,potrebbe subire un. A settembre, le attese sulla disoccupazione formulate dalle famiglie hanno evidenziato un peggioramento mentre quelle delle imprese sull'occupazione hanno subito una significativa flessione nella manifattura, una più contenuta nei servizi di mercato. Permangono segnali favorevoli nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio., mostrando ulteriori segnali di diffusione del fenomeno. Il differenziale per l'indice armonizzato dei prezzi al consumo tra l'Italia e l'area euro ancora negativo si è ampliato rispetto al mese precedente. Ledella manifattura hanno evidenziano unalla produzione., registrati già a partire dal 2021 a seguito della ripresa ciclica post pandemica e accentuatisi notevolmente in seguito all'invasione dell'Ucraina del 2022, costituiscono unper l'operatività delle imprese italiane. Ad oggi, sebbene sia difficile formulare precise valutazioni quantitative sugli effetti di tale shock, è ragionevole presumere un impatto eterogeneo sui margini di profitto delle imprese. Una simulazione effettuata su microdati del 2019 mostra chepotrebbe, con effetti differenziati nei settori,attive che impiega circa il 20% degli addetti.