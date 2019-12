Inps, Tridico: Reddito Cittadinanza anche ai senzatetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ad oggi ilraggiunge circatra i qualiAbbiamo così avuto un forte riscontro in termini di impatto sulla disuguaglianza, che èdiminuita, ed in termini di riduzione della povertà. Ma c'è un problema sul domicilio, dunque per i. Per questo l'Istituto ha previsto accordi con i Comuni e con le associazioni di volontariato, in primis Caritas e Sant'Egidio, così come altre associazioni, penso alla Croce Rossa Italiana".Lo ha evidenziato ad Askanews, in occasione di un incontro promosso dal magazine online Inpiù, il Presidente dell'Inpsche ha voluto sottolineare come si stia lavorando proprio nella direzione della concessione dela cominciare dai senzatetto, superando le difficoltà, ad esempio, che derivano dalla"Attraverso queste associazioni - ha spiegato - l'istituto va con camper e gazebo presso le mense dei poveri o le grandi stazioni di treni del paese, aCon l'obiettivo di catturare il bisogno, di intercettare i più bisognosi. Dando loro, attraverso i Comuni, un domicilio virtuale e quindi ottenendo una domanda di RdC direttamente sul posto, nella mensa. Catturiamo il bisogno, ad esempio a Roma, di 27/28 utenti a settimana. Clochard nella maggior parte dei casi, così come popolazione fragile che ha una vita molto precaria. Questo è unsta portando avanti".