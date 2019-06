IEG, via libera di Consob a quotazione su MTA

(Teleborsa) - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota informativa sugli strumenti finanziari e della Nota di Sintesi, relativi all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..



L'inizio delle negoziazioni delle azioni sull'MTA, atteso per il giorno 25 giugno 2019, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente alla verifica della costituzione del flottante sufficiente.





