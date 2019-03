Hera brinda all'ingresso nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Hera in bella mostra a Piazza Affari (+2,01%), nel giorno del suo ingresso nel FTSE MIB, il principale indice di Borsa Italiana, che include i 40 maggiori titoli di Piazza Affari per capitalizzazione, liquidità e volume di scambi.



L'ingresso di Hera, una delle principali multiutility italiane, nell'indice è stato determinato dal livello di capitalizzazione del flottante e dal controvalore delle azioni scambiate negli ultimi sei mesi (+52% rispetto alla media del 2018).



Questo traguardo è sorretto da un percorso di crescita ininterrotta di Hera, avviato 16 anni fa e basato su un modello multibusiness che coniuga la crescita interna con lo sviluppo per linee esterne e che mostra un mix di attività resiliente alle principali variabili macro dello scenario.



Hera prende il posto di Brembo -0,91%. © RIPRODUZIONE RISERVATA