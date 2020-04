© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Loe sta, che considero assolutamente utile, sarà".Lo ha dichiarato il commissario europeo agli Affari Economici,, in un'intervista a France 24. "Non penso che la cosa giusta da fare sia trasformare questo in una discussione ideologica sulla", ha precisato Gentiloni, sottolineando che si tratta di "linee di credito facilitate su cui ogni paese deciderà".Se l'Europa ha già mostrato di aver "e che vanno nella giusta direzione contro la pandemia da Covid-19", per Gentiloni è ". Non sarebbe accettabile, non solo politicamente, ma anche economicamente e finanziariamente", ha avvertito il commissario europeo all'Economia, se nella fase di uscita dalla crisi post pandemica "si allargassero le divergenze tra Paesi.""Le decisioni prese di sospendere il Patto di Stabilità e di crescita, di cambiare le regole sugli aiuti di stato, di avere dalla BCE un enorme paracadute contro le difficoltà e le divergenze tra i vari Paesi e di decidere 500 miliardi di euro di misure comuni: tutto questo è stato molto positivo - ha rivendicato - e va nella giusta direzione"." di rilancio delle economie post crisi. "Credo sarà il prossimo passo da discutere al vertice dei capi di Stato e di governo la prossima settimana", ha proseguito Gentiloni., cruciale non solo dal punto di vista umanitario ma anche economico, significa non mutualizzare il debito che abbiamo accumulato negli ultimi dieci anni ma trovare strumenti comuni per affrontare la sfida.", ha precisato il commissario UE."È perfettamente possibile, non facile, ma è possibile, riconciliare le posizioni" tra Nord e Sud Europa "a patto che si discuta guardando al futuro e non al passato, dove la discussione era tra chi voleva ridurre e chi condividere il rischio.", ha spiegato.