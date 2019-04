© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ladimostra che "non era una garanzia data a Mittal. Nel contratto, nell'addendum". A dirlo è il vicepremier, tornato a Taranto per il tavolo permanente sull'ex Ilva.Il ministro del Lavoro ha poi risposto a chi tra i presenti, compresi alcuni parenti di bambini e ragazzi morti per tumori rari, gli ha ricordato. "Se si fossero guardati i parametri ambientali quando Calenda fece quella gara, non avrebbe vinto Mittal", ha aggiunto. ". Avrei dovuto agire per decreto che è un atto amministrativo e che sarebbe stato impugnato al Tar e Mittal sarebbe subentrata lasciando a casa tremila lavoratori".", ha aggiunto. "In quel momento eravamo con cronopogramma ambientale più lungo e lo abbiamo accorciato con meno esuberi".Quanto alla Vias, Di Maio ha detto che si può risolvere con un decreto interministeriale con il ministro Costa inserendo "il danno sanitario in funzione preventiva", aggiungendo che "possiamo sempre presentare norme del dl crescita in via di conversione se ci servono".", ha concluso davanti ai cronisti. "Se avessi annullato il contratto avrei favorito Mittal senza assicurare i posti di lavoro", ha concluso.