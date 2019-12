Eni completa cessione del 20% dell'area di East Sepinggan a Neptune Energy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, attraverso la sua controllataattraverso la controllatahanno completato ladi una quota di partecipazione delnell'area diIl gruppo italiano, con una quota di partecipazione del, continuerà ad esseresituata nell'offshore di East Kalimantan in Indonesia, che include il giacimento diLe restanti quote di partecipazione saranno detenute darispettivamente conIl completamento di questa transazione cony - si legge nella nota ufficiale -dove entrambe le compagnie sono impegnate in diversi progetti in ambitoche include il giacimenton, doveè operatore della joint venture con ildella quota di partecipazione.