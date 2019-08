Dalla Casa Bianca ipotesi di taglio tasse a lavoratori

(Teleborsa) - La Casa Bianca sta studiando un pacchetto di riforme per dare una spinta alla crescita americana e scongiurare un'eventuale recessione. È quanto riportano fonti vicine all'amministrazione Trump. Tra le misure al vaglio ci sarebbe il taglio temporaneo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente e una possibile revisione dei dazi imposti contro la Cina.



Il taglio temporaneo del carico fiscale sugli stipendio di milioni di lavoratori servirebbe a dare una scossa ai consumi e arrestare il rallentamento dell'economia e riguarderebbe la 'payroll tax', la tassa federale che pesa per il 6,2% sulle buste paga, utilizzata per finanziare i programmi di assistenza sanitaria e previdenziali Medicare e Social Security.



(Foto: Matt H. Wade CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA