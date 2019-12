Cnh Industrial e NIKOLA svelano il primo camion a emissioni zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Alta ingegneria e tecnologia di ultima generazione per unanche grazie alsvelano, basato sulla piattaforma del nuovo IVECO S-WAY e primo veicolo nato dalla, che arriva a soli tre mesi dall'annuncio della partnership.A presentarlo in una serata di gala all'Officina Grandi Riparazioni di Torino sono stati, CEO CNH Industrial, e, CEO e fondatore di NIKOLA Motor Company.Il, unisce la, compresi i sistemi di controllo e infotainment, e rappresentaI test su strada sono attesi a metà del prossimo anno con i primi modelli, per gli USA e l'Europa,"La joint venture con Nikola si tradurrà in benefici ambientali tangibili per chi si occupa di trasporti a lungo raggio in Europa", ha sottolineato Mühlhäuser che ha ribadito in conferenza stampa come la collaborazione, e launite nel viaggio verso un trasporto a zero emissioni. "", ricorda ancora Mühlhäuser.Non solo ecologia. Per i marchi la partnership con NIKOLA avrà anche un. "Come CNH avevamo", ha rivelato Mühlhäuser in conferenza. "Ora grazie a partnership riteniamo di"."Lache già ci ha permesso di ridurre i costi per mezzo miliardo. Tutto questo è stato fatto davvero in fretta:", ha ribadito Milton in occasione della presentazione di NIKOLA TRE."NIKOLA è co-creato non solo tra IVECO, FPT e NIKOLA, ma anche con i nostri clienti", aggiunge, President Commercial & Specialty Vehicles (Veicoli Commerciali e Speciali) in conferenza stampa sottolineando come "" e che ora "è il momento di pensare alle nuove generazioni. Dobbiamo muoverci velocemente e lo dobbiamo fare ora".La partnership con NIKOLA, leader nella tecnologia a idrogeno, è stata naturale. "del trasporto su gomma, è una fonte rinnovabile ed è la sola che può rendere le nazioni libere dal petrolio", ha ricordato Marx.Stessa visione è stata espressa da, President, Nikola Motor Company. "Dobbiamo cambiare il mondo", ha dichiarato in conferenza stampa ricordando che i "camion a zero emissione in America sono già una realtà".