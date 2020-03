CNEL, appello all'Europa: eurobond e iniezione liquidità

Ultimo aggiornamento: 15:16

(Teleborsa) - "che si sta affrontando con una serie di provvedimenti nazionali privi di coordinamento ae dalle forti implicazioni degenerative, rischia di compromettere l'intero progetto europeo. Ilritiene che la grave crisi in atto obblighi gli Stati membri a realizzare sin da subito un nuovo spazio europeo comune in grado di rispondere con velocità ed uniformità alla variabilità di scenario che caratterizzerà sempre più marcatamente il mondo globalizzato, dai punti di vistacosì come sanitario ed ambientale".Lo scrive il CNEL nel documento dal titolo, redatto dalla III Commissione Politiche UE e cooperazione internazionale presieduta dal Vicepresidente Elioe approvato all'unanimità in Consiglio di Presidenza, che si è riunito in videoconferenza ieri sotto la Presidenza del Presidente, alla presenza del Segretario generale Paoloi provvedimenti urgenti che deve adottare l'Unione Europea secondo il CNEL:garantito da tutti gli Stati europei (Eurobond) che, proprio perché comune, può ragionevolmente essere percepito come strumento di alta qualità finanziaria sui mercati globali e appare idoneo a contenere rischi che diventeranno sistemici. Ancor di più, l'introduzione di un simile strumento su base stabile e strutturale, supportato da un bilancio europeo autonomo dell'eurozona, darebbe impulso al processo di governo del debito e alla sostenibilità economica; l'iniezione di liquidità direttaper dareSuperamento definitivo, non la mera sospensione, delper sostenere le grandi scelte strategiche di crescita economica e coesione, pur sempre in una prospettiva di equilibrio finanziario. Un appello forte, quindi, che le parti sociali nazionali ed europee rivolgono ai Paesi perché l'Unione esca da questa drammatica fase con la consapevolezza che occorre rivedere i propri modi operativi, per essere capace di gestire"La situazione che gli Stati europei si trovano improvvisamente a fronteggiare costituisce- osserva il Vicepresidente Catania - conservando lo spirito di fondo del grande progetto di unificazione, ma rimettendone in discussione il funzionamento istituzionale e adeguandone la capacità di mettere in campo strategie comuni e politiche efficaci - si legge ancora nel documento -è di fronte ad un crocevia pieno diMa va colta l'opportunità., darsi una visione e dotarsi degli strumenti per realizzarla è indispensabile. Per rimettere in gioco ile di crisi della tenuta democratica