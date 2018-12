Cina, l'economia digitale mette il turbo: vale il 38,2% del Pil

(Teleborsa) - In Cina l'economia digitale allunga decisamente il passo e corre sempre più veloce. Una crescita, come sempre, testimoniata dai numeri: nel primo semestre di quest'anno, infatti, ha rappresentato una quota maggiore del prodotto interno lordo (Pil) con più spazio per ulteriori miglioramenti.



L'economia digitale è stata stimata a 16 trilioni di yuan (2,32 trilioni di dollari) nel periodo gennaio-giugno, secondo la China Academy of Information and Communications Technology (Caict) che dipende dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology.



Il Caict ha anche sottolineato che la cifra corrisponde al 38,2% del Pil, in crescita rispetto al 32,9% del 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA