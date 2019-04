Brindisi all'italiana, vola lo spumante: record storico per l'export

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sempre piùperdi spumante italiano che neglha raddoppiato il numero di bottiglie venduteLo rivela un'analisi Coldiretti, sulla base di dati Istat relativi al 2018, in vista del Vinitaly, con le esportazioni di bollicine tricolori che hanno raggiunto, il massimo di sempre, proprio mentre il dato generale delle vendite per il settore vitivinicolo è tornato indietro di dieci anni, secondo Ismea.- Nella classifica delle bollicine italiane preferite nel mondo ci sono tra gli altriche ormai sfidano alla pari il prestigioso. All'estero finiscono circa 520 milioni di bottiglie pari a oltre il 70% della produzione nazionale di bollicine.Fuori dai confini nazionali – continua Coldiretti – icon le bottiglie esportate che sono rimaste però sostanzialmente stabili nel 2018 mentre glinonostante il balzo del 9% e in terza posizione sul podio la, che pure "incassa" una crescita record del 26% in quantità, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat.Lo spumante italiano piace molto anche nelvisto l'incremento del 19% innonostante le tensioni e i problemi causati dal perdurare dell'embargo su una serie di prodotti agroalimentari