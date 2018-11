Brexit di nuovo in salita: la Spagna punta i piedi su Gibilterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tutt'altro che in discesa il cammino verso la Brexit nonostante il via libera dei commissari europei alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Unione Europea e Regno Unito.A due giorni dal summit in cui i leader dei 27 Paesi Ue dovranno approvare la dichiarazione politica, dando quindi il via libera all'uscita del Regno Unito dal Blocco, il Premier spagnolo"Dopo i colloqui con Theresa May le nostre posizioni restano molto distanti. Il mio Governo difenderà sempre gli interessi della Spagna. Se non ci saranno cambiamenti, porrò il veto sulla Brexit" ha affermato Sanchez via Twitter.E, a quanto pare, cambiamenti all'orizzonte non si vedono.Intanto si moltiplicano i commenti di malcontento nel Regno Unito. L'ex Segretario per la Brexit,, ha dichiarato che le proposte di divorzio concordate da May sono "peggio della permanenza in Ue" e che. Una eventualità, questa, che spaventa non poco mercati e investitori.