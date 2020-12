© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Unacontrollata da un operatore dominante presentatra cui una di livello regolatorio per le autorizzazioni che deve ricevere dalle autorità antitrust". Lo ha sottolineato il, intervenuto al convegno 5G Italy e il Recovery fund. "Io - ha spiegato Bassanini - sono tra coloro che da molti anni sostiene che l'unica infrastruttura su cui concentrare gli investimenti in modo da averla il più avanzata possibile sia la rete unica in fibra ma ci sono due diversi tipi di rete unica. Una è quella di cui hanno parlato in Parlamento e i ministriche hanno scritto una lettera all'amministratore delegato di Enel, che è una, al servizio di tutti gli operatori e quindiche Open Fiber ha adottato ed è il modello preferibile per gli investimenti di nuova generazione in cui tutti gli operatori sono alla pari senza mettere il gestore e proprietario di essere concorrente dei suoi clienti". Mentre, secondo Bassanini, una rete unica verticalmente integrata, potenzialmente, presenterebbe delleRiflettendo sulla possibilità di sostituire la competizione infrastrutturale con il ritorno al monopolio, il presidente di Open Fiber ha fatto un paragone con i fondi europei per la ripartenza dopo la crisi. "Questo - ha detto - è un problema che si ripresenterà nell'. Una cosa, infatti, è usare i fondi europei per un'infrastruttura comune, un'altra è perrispetto ad altri".Nel corso dell'evento, Bassanini si è anche guardato indietro, valutando i passi avanti fatti negli anni: "Laveicolata dai nostri clienti è. C'è un raddoppio rispetto a un anno fa della domanda di allacciamenti, abbonamenti in fibra fino alle case". Parlando della risalita dell'Italia negli indici di miglioramento della connettività Bassanini ha spiegato che "la risalita piaccia o non piaccia la si deve a questa. Certo siamo andati più veloci in città con 7 milioni di unità immobiliari che non inma questo deriva dal fatto che nelle città agiamo con diritto privato mentre nelle aree a fallimento di mercato dobbiamo seguire le regole della contabilità pubblica, avere 100 milioni di autorizzazioni edel paese. Delle semplificazioni cominciamo ad avere gli effetti nelle aree bianche, acceleriamo e acceleriamo in maniera significativa ma i primi effetti si cominciano ad avere adesso".