Audi entrerà in Formula 1 dal 2026

(Teleborsa) - La casa automobilistica tedesca. Si unirà alla classe regina del motorsport con un propulsore appositamente sviluppato e il progetto avrà sede presso lo stabilimento Audi Sport di Neuburg, vicino alla storica sede di Ingolstadt. Questa è la, ha sottolineato la società durante una conferenza stampa al Gran Premio del Belgio di Spa-Francorchamps.Audi annuncerà una. Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa specializzata, la casa automobilistica tedesca è stata in trattative con il gruppo svizzero Sauber, la cui squadra gareggia sotto il nome Alfa Romeo."Gli sport motoristici sono parte integrante del DNA di Audi - ha spiegato il Chairman Markus Duesmann - La Formula 1 è sia unche un. La combinazione di alte prestazioni e concorrenza è sempre un motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel nostro settore. Con le nuove regole, ora è il momento giusto per metterci in gioco. Dopotutto, sia la Formula 1 che l'Audi perseguono chiari obiettivi di sostenibilità".La Formula 1 avrà infatti unae un futuro più efficiente in termini di costi, con l'obiettivo di essere a emissioni zero entro il 2030.