ASPI, siglato protocollo d'intesa con Vigili del Fuoco per nuove caserme sulla Rete

(Teleborsa) - Più presidi sul territorio, a beneficio della viabilità e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori della rete autostradale, e una cooperazione rafforzata mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro permanente per la prevenzione, il monitoraggio e la formazione delle maestranze. Questi alcuni dei punti al centro del primo protocollo d'intesa siglato questa mattina tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile e Autostrade per l'Italia, presso la sede del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile al Ministero dell'Interno, alla presenza del sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del capo del dipartimento, il prefetto Laura Lega, e dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

L'accordo – spiega Aspi in una nota – parte dal comune obiettivo di aumentare la sicurezza di utenti e operatori, non solo in situazioni di emergenza, ma anche a scopo preventivo, con il monitoraggio costante del territorio attraversato dalle tratte autostradali e degli impianti presenti nelle oltre 580 gallerie della rete gestita da Aspi. Il testo infatti sancisce la possibilità di sottoscrivere accordi specifici per la realizzazione di nuove strutture o la riqualificazione di edifici preesistenti a cura di Aspi, allo scopo di aumentare la presenza di squadre dei Vigili del Fuoco a tutela della sicurezza di utenti e cittadini delle aree limitrofe. A tal proposito è già in fase di progettazione l'apertura di un nuovo stabile, in corrispondenza dello svincolo di Barberino in A1, nodo nevralgico per i collegamenti tra il Sud e il Nord del Paese.

Il protocollo inoltre definisce un percorso di formazione dei dipendenti del Gruppo Aspi a cura del corpo dei Vigili del Fuoco al fine di aumentare la consapevolezza delle maestranze nella gestione della viabilità in caso di incidenti e nell'ambito della definizione dell'impiantistica necessaria per la progettazione di nuove opere. Il documento prevede inoltre il rafforzamento dei flussi di comunicazione tra i Vigili del Fuoco e le strutture operative della società, sia in situazione di emergenze sia in ottica di prevenzione di possibili incidenti. A garantire l'operatività delle diverse iniziative viene istituito un Gruppo di lavoro congiunto, con il compito di definire le attività relative alla formazione, al funzionamento dei flussi di informazione e per il potenziamento della presenza sul territorio.

"Il supporto del corpo dei Vigili del Fuoco è una garanzia – afferma Tomasi – un elemento fondamentale nella gestione della viabilità sugli oltre 3mila km di rete gestita da Aspi. Questo protocollo, primo nel suo genere, rafforza ancora di più le sinergie messe in campo a tutela degli utenti e degli operatori che lavorano quotidianamente su tratta. Un supporto a tutela delle maestranze che ogni giorno operano negli oltre 300 cantieri attivi sulla rete, nell'ambito del grande piano avviato dal nostro Gruppo per il potenziamento delle infrastrutture e l'ammodernamento della rete autostradale".

All'incontro erano presenti inoltre il vice capo dipartimento, il prefetto Cinzia Guercio, l'ingegner Fernando De Maria, direttore Operation di Autostrade per l'Italia e l'ingegner Marco Perna, direttore Ingegneria Manutenzione e Impianti di Aspi.