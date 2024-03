Arsenale, intesa con Egypt National Railway per il primo treno di lusso “Made in Italy” in Egitto

Arsenale, società italiana che opera nel settore dell'ospitalità di lusso, ha siglato oggi un accordo con Egypt National Railway, la società di sviluppo e ente di governo dell'Autorità ferroviaria nazionale egiziana, per la realizzazione del primo treno di lusso “Made in Italy” in Egitto. Si tratta del quarto progetto internazionale per le crociere di lusso su rotaia di Arsenale, dopo gli annunci in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in Uzbekistan.

Il progetto, spiega una nota, permetterà ad Arsenale di operare sulla rete ferroviaria nazionale egiziana a partire dal 2026 con un treno di lusso - completamente ristrutturato in fabbriche italiane specializzate con sede in Puglia e Sicilia, nel Sud Italia e ispirato al glamour e al design locale - che accompagnerà i passeggeri in un viaggio di sola andata dal Cairo ad Assuan.

Il treno prevede, infatti, scali riservati dove i passeggeri avranno l'opportunità di ammirare e scoprire le meraviglie del Paese: visitando Luxor, il più grande museo all'aperto del mondo, che ospita alcuni dei più famosi templi, tombe e Abu Simbel, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, che si affaccia sul lago Nasser, un modo nuovo ed esclusivo per scoprire le bellezze della Valle del Nilo, che non sarà più accessibile solo via fiume, ma anche attraverso una lussuosa crociera su rotaia.

Il treno sarà composto da 15 carrozze di lusso con 40 cabine divise in tre diverse categorie: deluxe, suite e honor suite per una capacità totale di 80 passeggeri locali e internazionali ai quali riservare un’esperienza unica e dedicata sia a bordo sia fuori dal treno.

L'accordo è stato firmato da Mohamed Amer Abdel Aziz, presidente del consiglio di amministrazione di Egypt National Railway, e da Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale, alla presenza dell’ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni. In concomitanza con il viaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il progetto si ispira alla cornice di collaborazione dell’Italia con l’Africa - definita nel Piano Mattei - che comprende, tra gli altri settori, un’attività di cooperazione allo sviluppo di opere infrastrutturali e del turismo.

"Siamo entusiasti di avviare questa strategica partnership con Egypt National Railway per portare il nostro modello di crociera di lusso su rotaia anche in Egitto - ha detto Barletta -.

La crociera su rotaia è il futuro del turismo e l’impegno di Arsenale è far sì che arrivi in tutti i paesi più belli del mondo, introducendo un nuovo modo di viaggiare affascinante e, al contempo, sostenibile. L’Egitto è un Paese ricco di storia, di bellezza, di cultura e di fascino e possiede in pieno le condizioni perfette per accogliere i turisti che ricercano nel viaggio un’esperienza unica e indimenticabile. Ringrazio Egypt National Railway per questa partnership e per aver creduto nell'opportunità che un modello come questo porterà nel segmento del turismo. Un ringraziamento speciale va al grande supporto ricevuto dal governo italiano e dall’Ambasciata italiana in Egitto che hanno lavorato senza sosta per creare le condizioni di avviare una partnership così strategica con le ferrovie egiziane, il ministero dei trasporti e il ministero del turismo. Il successo di oggi è frutto di una proficua collaborazione privata e istituzionale che testimonia quanto questa sinergia possa rappresentare un sistema scalabile tanto in Italia quanto all’estero. Il turismo - ha concluso il ceo di Arsenale - è e deve far parte anche del Piano Mattei varato dal Governo e siamo onorati di poter contribuire nel nostro piccolo nell’essere parte di questa ambiziosa visione”.

Con questo accordo, prosegue il percorso di espansione internazionale del modello di luxury train cruise di Arsenale nato dalla cooperazione di successo tra il settore pubblico e quello privato avviata in Italia con Trenitalia e Fondazione Ferrovie dello Stato. L’ingresso in Egitto rafforza la quota di mercato di Arsenale nel segmento di lusso, posizionandosi a regime come leader nel settore per espansione e dimensione complessiva della flotta di crociere di lusso su rotaia.