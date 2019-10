Alleanza Assicurazioni con CRI per Giornata mondiale sensibilizzazione arresto cardiaco

Ultimo aggiornamento: 17:56

(Teleborsa) -in occasione del, ricorrenza sostenuta dall'Europarlamento per sensibilizzare sul problema dell'giunta oggi, 16 ottobre, alla sua seconda edizione.Un tema particolarmente sentito da Alleanza Assicurazioni, leader nel risparmio e nella previdenza e molto foicalizzata sulla protezione della Salute delle famiglie, un business ad alto valore sociale. La compagnia assicurativa, per questa occasione, ha lanciato la, con la donazione diL'iniziativa lanciata con un grande evento, a cui hanno partecipatodalle ore 9 di questa mattina, per: ogni studente ha indossato una maglia rossa, donata da Alleanza Assicurazioni, e ricevuto in dono un manichino MINI ANNE con cui effettuare, a ritmo di musica, le manovre salvavita.La piazza si è colorata di rosso alla presenza di: madrina l'attrice, l'influencer volontario CRI, lo scrittore e blogger, i Comitati CRI hanno dato vita ae. "La Scuola del Cuore" proseguirà, poi, fino alla fine dell'anno scolastico con progetti dedicati in tutta Italia, per divulgare l'importanza delle procedure Salvavita nella popolazione giovanile.