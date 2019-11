© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La giornata del 28 novembre 2019 alsarà ricordata come ilsulla strada del. Dopo il confronto con, Ad Lufthansa, che ha confermato la disponibilità a un, in serata l'incontro con i tre, che da due anni e mezzo reggono le sorti della ex compagnia di bandiera.Nessuna relazione ufficiale ma un, servito a ripassare i tentativi di costituire la cordata per la, non andata a buon fine nonostante la concessione di sette proroghe, eper scongiurare la messa in liquidazione di Alitalia.I tre Commissari non gettano così la spugna e aiuteranno il Governo, nella fattispecie il Ministro Patuanelli, a escogitare lacon l'obiettivo diche appare inevitabile. Tenendo conto della posizione deiche, nel caso si paventassecon ingenti sacrifici occupazionali, potrebbero avviare unacon forte impatto.Qualsiasi strategia potrà essere messa in atto, i sindacati. E Alitalia, per essere salvata, deve continuare a volare. È il motivo per cuiper accompagnare il piano di ristrutturazione, consentendo di conferire subito l'ulterioreprevisto nel decreto fiscale, senza ricadere nelle procedure di infrazione da parte di Bruxelles.Mentre il, ai tre Commissari è stato chiesto didei potenziali partecipanti alla, prendendo in considerazione ancheche nei mesi scorsi si erano fatti avanti, a cominciare dal. In realtà il tentativo consisterà probabilmente in unaper verificare l'adozione di un piano diverso e capire chi effettivamente è disposto a fare parte della cordata che, in tempi e modi da stabilire, possa prendere in consegna dal governo una Alitalia ristrutturata.