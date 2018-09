Decreto Genova, 360 milioni alla ricostruzione e commissario entro 10 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -al Quirinale in attesa della firma del Capo dello Stato, dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato. Il testo, che è ora al vaglio dei tecnici della Presidenza della Repubblica in attesa della promulgazione dal Presidente Mattarella, non introduce grandissime novità rispetto a quanto preannunciato negli ultimi tempi:ai danneggiati,e nomina- e predispone unaNel complesso sono state previstedi euro. Per la, crollato a Ferragosto, e per la viabilità secondaria sono stati stanziati, ma la cifra è destinata a variare a seconda del progetto che verrà scelto dal commissario. Per glisono stati messi sul piattofino al 2022. Leper la ricostruzione sono state rinvenute nel(30 milioni l'anno sino al 2029 in attesa che sia accertata una responsabilità di Autostrade ed il relativo risarcimento) e per gli indennizzi nei varigià presenti in bilancio.Uno dei punti più controversi riguarda il, che collega la Liguria al Piemonte, di cuinel provvedimento per Genova.Sono state previste anche delle risorse a, per fronteggiare le criticità, ma le risorse sono state tagliate da 80 a, e fondi per il, con la costituzione della Zona Logistica Semplificata, anche questi ridotti da 90 aCome più volte ribadito dal Ministro Toninelli e dal vicepremier Di Maio, l'(ASPI)di ricostruzione del viadotto Polcevera, ma lo farà unae non intestataria di concessioni, perché il testo pone il divieto di scelta di un soggetto intestatario di concessioni (ASPI come altri).Il, di cui non è stato ancora fatto il nome, sarà nominatodall'entrata in vigore del decreto, dopo aver sentito il Presidente della Regione Liguria.