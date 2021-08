Stellantis, accordo con Foxconn di Taiwan: i grandi orizzonti dell'abitacolo del futuro

Mercoledì 25 Agosto 2021, 11:05

Nasce un nuovo protagonista nel settore dell’auto “allargato” che considera i veicoli non più semplici mezzi di trasporto ma compagni di viaggio con cui condividere una parte importante della giornata. Stellantis, il gruppo italo-franco-americano, nato all’inizio dell’anno dalla fusione di Fca e Psa, darà vita ad una joint venture paritetica con il colosso dell’elettronico orientale Foxconn. La nuova realtà si chiamerà Mobile Drive e il gruppo di Taipei la realizzerà coinvolgendo la sua controllata FIH Mobile, vero leader mondiale nel campo dei dispositivi mobili e della connessione 5G. L’annuncio segue il memorandum d’intesa che era stato firmato la primavera scorsa, il 18 maggio. Le attività in comune non riguarderanno il settore della guida autonoma, per la quale Stellantis ha già una partnership con Waymo e che ormai è considerata una “mission core” dell’industria dell’auto, ma quell’habitat molto più vasto che è l’abitacolo destinato a cambiare radicalmente.

L’unione riguarderà sia l’hardware che il software e Mobil Drive può diventare una pedina fondamentale del settore da andare oltre Stellantis e fornire le soluzioni messe a punto anche ai competitor. La mobilità del futuro non è solo elettrificazione. Nel loro grande fermento i costruttori non si devono preoccupare solo di produrre veicoli poco inquinanti. Una parte importante degli ingenti investimenti nei prossimi anni riservati all’automotive saranno indirizzati all’assistenza alla guida e alla connettività che consentiranno alle vetture di muoversi nei meandri dell’intelligenza artificiale. Una sfida più appassionante e coinvolgente di quella, per epocale, della propulsione e dell’ecologia. L’intesa di ieri è un tassello importate in un settore sempre più globale che richiede competenze e mercati ampi per diluire le grandi cifre da allocare.

Mobile Drive si focalizzerà sullo sviluppo di soluzioni di infotainment e telematica, oltre alla piattaforma di servizi cloud, che ha l’obiettivo di mettere a disposizione soluzioni complete per un abitacolo intelligente. Il pacchetto software includerà anche applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, la navigazione, l’assistenza vocale, le operazioni di store e-commerce e l’integrazione dei servizi di pagamento. Le innovazioni hardware saranno legate all’abitacolo intelligente e alla scatola telematica. In pratica le vetture diventeranno vere bolle su quattro ruote, si proporranno come alternativa alla casa o l’ufficio per svolgere molteplici attività e non si potrà più dire «tempo sprecato nel traffico».

Foxconn metterà a disposizione della joint venture la sua competenza nel settore elettronico, Stellantis la sua centenaria esperienza, sia europea che americana, nel settore della mobilità e dei veicoli. Il vento di cambiamento del settore, che porterà ad una nuova era in cui nulla sarà più come prima, si rafforza di giorno in giorno. Bruxelles è intenzionata a valutare tutte le opzioni per cercare di trasformare in realtà il piano che prevede la fine delle vetture endotermiche entro il 2035, in netto anticipo rispetto ai precedenti obiettivi. Ora scende in campo l’abitacolo che diventerà un luogo dove saremo sempre più a nastro agio, in totale sicurezza e rispettando l’ambiente.