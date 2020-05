Ferrari, una trimestrale da inconiciare. Ma il lockdown per il covid fa rivedere i target 2020

Ultimo aggiornamento: 18:08

Arriva la trimestrale Ferrari, una delle prime che si porta dietro le conseguenze della pandemia. I risultati della casa di Maranello riflettono il suo particolare approccio di business e sono molto buoni, anche perché il fermo di produzione è arrivato solo a metà marzo e quindi ha inciso poco sui ricavi. Una perdita più consistente è attesa invece nel secondo trimestre in quanto la mancata produzione non è facilmente recuperabile in uno stabilimento che opera costantemente a pieno regime potendo contare su una domanda stabile sorretta da tempi di attesa per la consegna molto lunghi.progressiva per le nuove procedure richieste dal virus e per il riavviarsi delle attività dei 400 fornitori, due terzi dei quali sono italiani e la maggior parte di loro ubicati nell’area dove i coronavirus ha colpito più forte. Quindi l’azienda ha rivisto la “guidance” per l’anno in corso rivedendo più o meno tutti i target al ribasso. Da gennaio a marzo 2020 sono state consegnate ai clienti 2.738 vetture, il 5% in più rispetto alle 2.610 dello stesso periodo del 2019.leggermente (932 milioni rispetto a 940, -1%) perché i maggiori introiti provenienti dalle auto e dai ricambi non sono bastati a compensare totalmente il calo proveniente dalla Formula 1, dall’attività dei negozi e dei musei e dal forte calo delle vendite (-44,2%) dei motori a Maserati (è un contratto che va ad esaurimento). In crescita del 2% Ebitda (da 311 a 317 milioni) che ha visto il “margine” salire a livelli record del 34%; il calo, invece, l’utile netto passato da 180 a 166 milioni (-14%) che ha fatto scendere l’utile per azione da 0,95 euro del primo trimestre 2019 a 0,90.scendono a 3,2-3,6 miliardi rispetto a più di 4,1, l’Ebitda a 1,05-1,2 miliardi rispetto a 1,38-1,43 miliardi, l’utile per azione a 2,4-3,1 euro rispetto al precedente target che fra 3,9-3,95. «I due modelli che dobbiamo presentare quest’anno li lanceremo anche se potrebbero subire un leggero ritardo - ha dichiarato il ceo Louis Camilleri - le nuove auto ibride e la Purosangue ci daranno grandi opportunità in Cina».