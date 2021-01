Senza comandante da circa 2 anni la Polizia Locale di Nettuno. Ed il Comune si è accordato con il dirimpettaio Comune di Anzio per assumere - ma “a mezzo servizio” - il comandante dei Vigili Urbani anziati Antonio Arancio. Che se ne era andato da Nettuno nel 2019 dopo aver vinto concorso ad Anzio ed ora ritorna, ma solo per 2 giorni a settimana e, al momento, per un mese. A Nettuno invece di concorsi a comandante dei Vigili Urbani neppure l’ombra. Nel frattempo come Dirigenti responsabili si sono avvicendati il Dirigente all’Ambente Benedetto Sajeva e la Segretaria Generale Noemi Spagna Musso, mentre il “comando sul campo” era stato affidato al vicecomandante Albino Rizzo. Il sindaco, Alessandro Coppola spiega il mistero del mancato concorso con il fatto che manca la previsione di quel posto nel Piano triennale del fabbisogno del personale. Forse ci sarà nel prossimo Piano, fondi permettendo. Nel frattempo il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, gli ha restituito il “favore” fatto nel 2019 quando Coppola non si oppose a rilasciare il “nulla osta” per far assumere Arancio nella città vicina.

Così, dal 1 febbraio, il “duplice comandante” dirigerà la Polizia locale dei due contigui Comuni. Ma starà a Nettuno solo 2 giorni a settimana. «Sono contento di rientrare a Nettuno per dare una mano - dice Arancio - certo il tempo a disposizione non è molto, mentre la Polizia Locale richiede un grande impegno sia di chi la dirige che di tutto il Corpo. In entrambe le città le prossime mosse saranno, pandemia permettendo, quelle di aprire i tavoli per ragionare su controlli e servizi estivi». Infatti, se anche questa estate ci sarà il blocco del lockdown, ma si dovranno mantenere distanziamento e comportamenti di sicurezza, i Vigili avranno il loro bel da fare con i cittadini e con le migliaia di turisti. Certo un comandante “per due” non è l’ottimale e, poi, la delibera per ora impegna Arancio solo per il mese di febbraio. «Al momento è così - dice il sindaco di Nettuno - ma credo faremo una proroga. Per il prossimo anno abbiamo previsto l’assunzione di un Dirigente Comunale, ma non della Polizia Locale dato che abbiamo altri settori con incarichi dirigenziali a termine. Si deve tener conto anche dell’entità dei fondi in bilancio sulle assunzioni. Per quest’anno ne potremo fare poche e già c’è fermento per sapere come presentare le domande».

