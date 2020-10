Ladispoli, tentato furto alla Conad: l'allarme mette in fuga i ladri

Hanno sfondato la vetrata del centro commerciale provando a scassinare anche la cassaforte. I ladri però sono tornati a casa a mani vuote.

Il furto non è riuscito al punto Conad di viale Europa a Ladispoli e presto i malviventi potrebbero essere anche individuati dai carabinieri della stazione locale coordinati dalla compagnia di Civitavecchia grazie alle telecamere private. In due, forse tre la hanno fatto irruzione nell’attività durante la scorsa notte. I furfanti hanno raggiunto la cassaforte ma non hanno fatto in tempo a “prelevare” i soldi perché l’allarme è entrato in funzione allertando subito le forze dell’ordine. A quel punto alla banda non restava che la fuga.

Restano i danni però a cui hanno dovuto far fronte i titolari del centro Superstore Conad.

