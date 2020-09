Covid, tanti nuovi casi a Civitavecchia e nel territorio

Giornata preoccupante sul fronte Covid. Ben 8 nuovi positivi tra Civitavecchia e il territorio come riferisce il bollettino della Regione. Per la precisione 1 in città, 3 a Santa Marinella, di cui 2 sintomatici, 3 a Ladispoli e 1 a Cerveteri.

Per fortuna si registrano anche 6 guarigioni: 3 a Santa Marinella e 3 a Ladispoli.

Con i nuovi dati, sono 82 i contagiati attivi sul terrirorio: 25 a Cerveteri, 21 a Ladispoli, 18 a Civitavecchia, 17 a Santa Marinella e 1 ad Allumiere. Ultimo aggiornamento: 17:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA