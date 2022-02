Corriere si schianta contro auto vicino a un distributore: feriti due coniugi

Schianto tra un corriere e un'auto nei pressi di un distributore: divelta anche l'insegna. Nel corso della mattina una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Penne ha effettuato un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla Statale 81, in contrada Selva, a Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un furgone Renault Mascott di un corriere di spedizioni con alla guida l'autista 28enne e una Opel Kadett con a bordo due persone, un uomo di 68 anni, che guidava il mezzo, e la moglie 61enne. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Castiglione Messer Raimondo.

I due veicoli si sono scontrati in prossimità di un distributore di carburanti. A causa della violenza dell'impatto laterale, il furgone ha travolto l'insegna del distributore, mentre l'auto è finita a circa venti metri lontano dal punto dell'incidente e ha terminato la sua corsa contro il muretto di cemento al lato del marciapiede. I due coniugi sono rimasti incastrati nell'abitacolo e per liberarle i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare il divaricatore e la cesoia idraulici. I due feriti sono stati estratti dall'auto,dopo aver tagliato la portiera posteriore dal lato passeggero: sono stati ricoverati all'ospedale di Teramo. La donna è stata trasportata con l'eliambulanza del 118, mentre il marito è giunto al nosocomio con un'ambulanza. I vigili del fuoco di Teramo hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Il tratto della Statale è rimasto chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di intervento e per i rilievi.