Gran Sasso, alpinista romano precipita e muore sul Corno Piccolo. Salvo l'amico che era con lui

Un alpinista romano è morto sul Corno Piccolo (Gran Sasso). L'uomo sarebbe precipitato sulla via Mirca, tratto difficile e molto pericoloso, per esperti della montagna. La chiamata di allarme è arrivata al 118 per due escursionisti che erano in difficoltà. In volo si è levato l'elisoccorso dell'Aquila, ma per uno dei due non c'è stato nulla da fare. Attivati subito il Soccorso alpino e i carabinieri di Pietracamela. I militari stanno sentendo l'altro alpinista per capire cosa si successo in parete. Si tratta dell'ennesima tragedia della montagna.