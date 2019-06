Furto nella notte al Penny Market di Roseto: scassinata la cassaforte

Hanno approfittato dell’orario di chiusura per introdursi all’interno del supermercato Penny Market, sulla statale 16 nella zona sud di Roseto degli Abruzzi. Scassinata la cassaforte e portato via l’incasso. È caccia ai ladri

Ignoti, che si presume abbiano agito in gruppo, hanno messo a segno un furto nella notte tra domenica e lunedì. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, i malviventi si sono introdotti spaccando una porta anti panico. Una volta all’interno sono riusciti a scassinare la cassaforte e portare via l’incasso della settimana. Ancora da quantificare l’ammontare del furto. Al momento la Polizia sta visionando le riprese delle videocamere di sorveglianza delle attività commerciali nei presi del supermarket. Sulla vicenda sta indagando il commissariato di Atri. © RIPRODUZIONE RISERVATA