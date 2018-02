Roma, Torrino, suicida dall'ottavo piano precipita fra passanti e auto

di Marco De Risi

Orrore all’ora di pranzo in un parcheggio al Torrino. Un uomo si è ucciso lasciandosi cadere dall'ottavo piano di un palazzo: una caduta terminata fra i passanti e le auto di un parcheggio pubblico molto frequentato, in via Fiume Bianco. Per miracolo l'uomo non ha schiacciato qualche automobilista che aveva appena parcheggiato. Il quarantenne era sparito due giorni fa dall’abitazione della madre che aveva fatto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine: per morire ha scelto un appartamento di cui aveva disponibilità. L’ingresso è in via della Pagoda Bianca ma le finestre si affacciano proprio sul parcheggio. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di un suicidio. Il cadavere - si sono rammaricati in tanti - è restato a lungo sull'asfalto prima di essere portato via dalla Mortuaria.

Mercoled├Č 31 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA