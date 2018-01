Spelacchio addio, via alla rimozione: diventerà casetta per bimbi â€‹in Val di Fiemme

Addio a Spelacchio, anzi arrivederci. E' in corso la rimozione da piazza Venezia dell'abete natalizio al centro di polemiche persino internazionali che terminerà poco prima di mezzanotte. Dopo il saluto delle istituzioni e lo spegnimento delle luci, è previsto il transennamento dell’area, il taglio e il carico su un camion.

Alla cosiddetta «festa di addio» all'abete rosso hanno partecipato l'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari, il presidente della commissione capitolina all'Ambiente, Daniele Diaco, il rappresentante della Magnifica Comunità di Fiemme, Stefano Cattoi, e il rappresentante dell'Ente di certificazione delle foreste Pecf, Antonio Brunori. Ora l'albero verrà tagliato e trasportato in val di Fiemme dove sarà trasformato in una «baby little house», una casa in legno per le mamme. Una volta realizzata la struttura sarà donata all'amministrazione capitolina che nel frattempo realizzerà anche alcuni gadget con il legno restante dell'albero.



E' insomma un arrivederci: l'albero avrà infatti una nuova vita grazie alla Magnifica Comunità di Fiemme in Trentino dove l’abete certificato Pefc (Il Programme for Endorsement of Forest Certification schemes cioè il Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale, sistema di certificazione per la gestione sostenibile delle foreste) verrà trasportato e trasformato in una “Baby little Home”, casetta in legno che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini.

iamo felici di poter contribuire alla seconda vita di Spelacchio - dichiara Antonio Brunori, Segretario generale Pefc Italia - Lo smaltimento corretto degli alberi in città giunti a fine vita è prima di tutto un gesto simbolico e in questo caso lo sarà doppiamente: l'abete di Piazza Venezia si trasformerà infatti, grazie al lavoro della Magnifica Comunità di Fiemme, in una casetta di legno certificato PEFC fatta per accogliere le mamme ed i loro bambini

