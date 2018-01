Spelacchio, l'abete più discusso sarà esposto al museo

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per il povero Spelacchio la morte può attendere. A cavallo tra Natale e San Silvestro, nel Campidoglio pentastellato è partita la missione salva-albero. Eh sì, perché l'abete rinsecchito di piazza Venezia, diventato una star del web a forza di spernacchi virtuali da turisti e giornali di tutto il mondo, in teoria dovrebbe essere portato in discarica subito dopo il week-end dell'Epifania. Invece ce lo potremmo ritrovare in un museo, imbalsamato e rimpicciolito. Ma in qualche modo ancora lì, vivo, si fa...