Spelacchio, l'ultimo viaggio prima di trasformarsi in casetta: oggi il taglio e il trasporto in Trentino

«Il viaggio dell'ormai celeberrimo abete Spelacchio è giunto (quasi) al termine. L'albero avrà infatti una nuova vita grazie alla Magnifica Comunità (Magnifica Comunita di Fiemme, azienda segagione legnami Spa) dove l'abete certificato Pefc verrà trasportato e trasformato in una Baby little Home, casetta in legno che consentirà alle mamme di accudire i propri bambini.



Una volta realizzata, la casetta tornerà nella capitale e verrà donata all'amministrazione. Le operazioni di taglio e trasporto inizieranno in piazza Venezia giovedì 11 gennaio dalle ore 20 secondo il seguente programma: ore 20 - transennamento dell'area; ore 22 - inizio taglio; ore 23 - partenza del trasporto. Per l'occasione sarà presente Antonio Brunori, segretario Pefc Italia che parlerà anche a nome della Magnifica Comunità di Fiemme ». Lo comunica Pefc Italia.

