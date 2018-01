Romanina, il maiale torna a casa: l'animale riportato nel recinto dai vigili

Si potrebbe dire "Babe torna dalla città", parafrasando il titolo di un famoso film di George Miller del 1998, che narra le vicende di un maialino che si perde in una vasta metropoli. Una vicenda che si potrebbe quasi affiancare a quella del maiale della Romanina, diventato celebre perché immortalato giorni fa mentre rovistava tra i rifiuti e la cui foto è stata pubblicata su Facebook da Giorgia Meloni per denunciare il degrado della Capitale. Se non fosse che in questo caso non si tratta di un'opera di finzione, ma è tutto vero.Ebbene il famoso maiale è tornato a casa, in via Giuseppe Devers, riportato dagli agenti del comando generale della polizia municipale. Come raccontato anche dal sindaco di Roma, Virginia Raggi , l'animale «è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica, che ha ammesso alla polizia locale di averne perso il controllo il giorno precedente». La persona in questione è infatti Angelina Casamonica, che ha potuto così riaccogliere il maiale dopo la sua fuga di qualche giorno. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: il maiale è stato immortalato mentre grufola nel suo recinto.